Sikorski czyni Kaczyńskiego i Ziobrę odpowiedzialnymi za życie Giertycha

W czwartek mecenas Roman Giertych, biznesmen Ryszard K. oraz dziesięć innych osób zostało zatrzymanych przez CBA. "Zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW" - podało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Według służb prasowych Biura, zgromadzony przez CBA materiał wskazuje, że zatrzymani "brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy", a szkoda w mieniu przekracza 90 mln zł.

W czasie przeszukania swego domu Roman Giertych zasłabł, według relacji jego pełnomocnika miał stracić przytomność. Na miejsce wezwana została karetka pogotowia, która odwiozła byłego wicepremiera do szpitala.

O sprawę pytany był w TVN24 były szef MSZ, europoseł PO Radosław Sikorski. - Czynię Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę osobiście odpowiedzialnymi za zdrowie i życie mecenasa Romana Giertycha. To oni wprowadzili tę modę na pokazówki, w których niewinnych ludzi zakuwa się w kajdanki i to oni doprowadzili już poprzednio, za poprzednich swoich rządów, do śmierci Barbary Blidy. Dzisiaj decydując o tym zatrzymaniu w taki pokazowy sposób odpowiadają za życie i zdrowie Giertycha - powiedział.