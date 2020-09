Jackowski: Rozpad koalicji? Witek może stracić stanowisko

"Ludzie są zaniepokojeni"

Według Jackowskiego, rozmowy w Zjednoczonej Prawicy będą trwały. - Musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać - powiedział polityk.

Senator mówił także, że w ostatnich dniach spotykał się z sympatykami i wyborcami PiS. - Ludzie są wyjątkowo zaniepokojeni, ponieważ istota tego konfliktu czy tego, o co tak naprawdę w tym sporze chodzi, jest głęboko niejasna dla opinii publicznej - i mówię o naszych zwolennikach - podkreślił.

Gość Zuzanny Dąbrowskiej dodał, iż w ostatnich latach obywatele czterokrotnie brali udział w wyborach - samorządowych, europejskich, parlamentarnych i prezydenckich. - Mieliśmy serial kampanii wyborczej, który trwał ok. dwóch lat - zaznaczył.

- Ludzie mi zaczynają mówić - panie senatorze, my już do wyborów nie pójdziemy i nie będziemy głosować, bo już jesteśmy znudzeni; daliśmy wam mandat do rządzenia, mieliście komfortowe warunki, czterokrotnie wygraliście wybory i oczekujemy od was, że będziecie w sposób merytoryczny rządzić - relacjonował podkreślając, że takie głosy słyszy w kręgu sympatyków Zjednoczonej Prawicy.