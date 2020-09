Dyplomaci piszą w sprawie osób LGBT

„Chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami” – czytamy we wspólnym liście otwartym 50 oficjalnych przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych, którzy stanęli w obronie społeczności LGBT w Polsce. O apelu poinformowała w niedzielny wieczór ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher: „Prawa człowieka to nie ideologia – są one uniwersalne. 50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza”. Sygnatariusze listu podkreślają potrzebę wspólnej pracy na rzecz tolerancji i akceptacji.

