Walka o młodych. PiS stawia na zwierzęta, opozycja ma inne pomysły

Rządzący mówią o ochronie zwierząt, a opozycja ma własne pomysły na przyciągnięcie najmłodszych wyborców.

Rywalizacja o młodych się rozkręca. Chodzi nie tylko o tych, którzy w tym roku głosowali – i poparli zdecydowanie Rafała Trzaskowskiego – ale również tych, którzy do 2023 roku wejdą do gry jako nowi wyborcy. Z wagi tej grupy zdają sobie sprawę politycy opozycji. Na przykład jeszcze w trakcie kampanii Szymon Hołownia zapowiedział, że powoła w Pałacu Prezydenckim pełnomocnika ds. młodych, którym miałby zostać doradca Hołowni Mateusz Mielczarek. Poniżej dalsza część artykułu

– Ruch Polska 2050 przyciąga młodych ludzi w zupełnie naturalny sposób. Dzieje się tak dlatego, że poruszamy ważne dla nich tematy i w dialogu z nimi przygotowujemy rozwiązania kluczowych problemów, takich jak np. brak mieszkań, walka z katastrofą klimatyczną czy poprawa jakości edukacji – mówi nam Mielczarek. Jak zapowiada, wkrótce wystartuje program „Edukacja dla przyszłości”, w którym akcentowane będą kwestie edukacji psychologicznej, obywatelskiej i klimatycznej.

Już kilka tygodni temu Hołownia zapowiadał, że chce powalczyć o nowe roczniki. – W 2023 roku będzie na rynku 3 mln nowych wyborców – zadeklarował pod koniec lipca w jednej ze swoich wypowiedzi w mediach społecznościowych.

Sprawa młodych w polityce i propozycji dla nich stała się jeszcze bardziej aktualna po tym, jak to młodzi ludzie znaleźli się na pierwszych liniach sporu programowego w Zjednoczonej Prawicy, a ustawa o ochronie zwierząt – którą przygotowała młodzieżówka PiS i jej szef Michał Moskal – została przedstawiona przy poparciu Jarosława Kaczyńskiego. PiS chce odbić młodych. W piątek odbędzie się też konwencja Młodej Prawicy – młodzieżówki Porozumienia Jarosława Gowina – na którym politycy m.in. podsumują skierowany do tej grupy wakacyjny projekt.

Kapitał Trzaskowskiego Na przygotowanie oferty dla młodych wyborców zwraca też uwagę największa partia opozycyjna. Politycy PO zdają sobie sprawę, że ogromny kapitał dla całego środowiska to poparcie, jakie zyskał Trzaskowski wśród najmłodszych wyborców. Jeden z wiceprzewodniczących PO, Tomasz Siemoniak, stwierdził w poniedziałek, że trzeba teraz dużego wysiłku, by do tych ludzi dotrzeć.

– Trzeba wytłumaczyć, o co chodzi w polityce i co możemy zaoferować. Ten dorobek Trzaskowskiego to nie jest tylko polityczne zagospodarowanie entuzjazmu, ale też analiza, kto i dlaczego głosował na naszego kandydata – mówił Siemoniak w Radiu Wrocław.

Platforma odnawia działalność swojego think tanku, który ma przygotowywać propozycje programowe i merytoryczne dla partii. Jego szefem został Jarosław Makowski, który pełnił tę funkcję w latach 2010–2015 (wtedy think tank nazywał się Instytut Obywatelski). Teraz Makowski deklaruje, że trzy priorytety programowe dla niego to: gospodarka, ekologia i demografia. PO ma przedstawić swoją nową deklarację ideową w styczniu, na 20-lecie partii.

Lewica szykuje się do intensywnej dyskusji programowej w trakcie zbliżających się wojewódzkich kongresów programowych oraz na ogólnokrajowym kongresie pod koniec listopada. Dwa główne tematy (chociaż niejedyne) skierowane do młodych to kwestie klimatu oraz rynku pracy i zmian na nim wywołanych pandemią koronawirusa. Lewica chce oprzeć się na doświadczeniu i pomysłach młodych ludzi, którzy są w jej szeregach, zwłaszcza w Przedwiośniu i Młodych Razem.