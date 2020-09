Minister obrony Indii: Duża liczba chińskich żołnierzy na granicy

W ostatnim czasie doszło do wzrostu napięcia w relacjach między Indiami i Chinami, co jest następstwem starcia wręcz żołnierzy z Indii i Chin na granicy z końca czerwca. W wyniku starcia zginęło 20 indyjskich żołnierzy - Chiny nie poinformowały o stratach po swojej stronie.

Przebieg granicy Chin i Indii w rejonie zachodnich Himalajów nie jest do końca określony, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń się przez obie strony o nielegalne wkraczanie na terytorium drugiego państwa.

Strona chińska twierdziła, że źródłem ostatnich napięć była budowa dróg i lotnisk przez Indie w pobliżu granicy w regionie Ladakh, graniczącym z Tybetem.