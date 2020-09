Władysław Kosiniak-Kamysz: Kaczyński wydał rozkaz zaorania rolnictwa

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w programie „Onet Rano”, że „ta ustawa to wprowadzenie embarga na polskie rolnictwo”. - To wygaszanie polskiej wsi. PiS oszukał tych, co na nich głosowali. Polska wieś została oszukana, wyzyskana i odrzucona - powiedział o "piątce dla zwierząt". - Kaczyński wydał rozkaz zaorania polskiego rolnictwa - dodał.

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS Marek Suski „na rozkaz Jarosława Kaczyńskiego dokonał rozbioru polskiego rolnictwa”.