Trzaskowski: Nie wejdę w polityczną walkę na poziomie ścieków

W internecie za sprawą Prawa i Sprawiedliwości pojawił się licznik mówiący, ile litrów ścieków trafiło do Wisły po kolejnej awarii rurociągu przesyłającego nieczystości do oczyszczalni Czajka w Warszawie. W związku z awarią prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przełożył inaugurację tworzonego przez siebie ruchu. Nawiązując do planów wiceprzewodniczącego PO wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży mówił na sobotniej konferencji prasowej, że jedyny ruch Trzaskowskiego to ruch ścieków do Wisły.

Dowiedz się więcej: Bez sabotażu w "Czajce"

W niedzielę wieczorem Rafał Trzaskowski zabrał w tej sprawie głos. "Kiedy PiS uruchomił stronę z licznikiem ścieków, które w ostatnich dniach zmuszeni jesteśmy kierować do Wisły - sugerując, że to strona mojego nowego ruchu - dostałem tysiąc pomysłów w jaki sposób na to odpowiedzieć" - napisał na Facebooku. Dodał, że jedna z możliwości zakładał uruchomienie strony z licznikiem ścieków, które "lały się do Wisły w trakcie kadencji Lecha Kaczyńskiego".