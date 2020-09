Ruch Szymona Hołowni jest już w parlamencie

- Jesteś bardzo odważna, Haniu, że zdecydowałaś się na ten krok. Ja i cały ruch bardzo ci za to dziękujemy. Głęboko wierzę, że to początek wspólnej drogi na lata i początek budowania siły w ramach naszego ruchu, której bardzo potrzebujemy - dodał, zwracając się do posłanki.

Lider ruchu Polska 2050 przyznał, że "choćby w kwestiach światopoglądowych" wiele różni go od Gill-Piątek. Decyzję posłanki o przejściu z Lewicy do swego ruchu nazwał "odważną".

"Jestem głosem ludzi wykluczonych przez system"

- Szłam do Sejmu z hasłem "po twojej stronie" i tę deklarację wobec moich wyborców traktuję bardzo poważnie - oświadczyła Hanna Gill-Piątek. - Chciałam być i jestem głosem ludzi wykluczonych przez system - stwierdziła. Dodała, że w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi słyszała od swych wyborców, że głosują na Hołownię.

- Mówili, że Szymon jednoczy ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego. W przeciwieństwie do innych Szymon nie obiecywał gruszek na wierzbie, nie mówił, ze coś da, nie dzielił, nie kupował głosów, proponował zupełnie inną jakość polityki jego wizja Polski była dużo atrakcyjniejsza - powiedziała.

Posłanka oceniła, że w parlamencie pokazała determinację. - Dowiodłam skuteczności w obronie ludzkich spraw - oświadczyła.

- Dziś chcę być tam, gdzie są moi wyborcy, więc dołączam do ruchu Polska 2050. Wiem, że to będzie trudne. Nie szłam do polityki po to, żeby wszystko było bardzo łatwe - przekonywała.