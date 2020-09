Morawiecki o Białorusi: Podziemna lawa, która zwycięży

- Rząd dusz jest siłą o ogromnej mocy, podziemną lawą, która prędzej czy później zwycięży - mówił Morawiecki, dodając, że Polska wspiera Białorusinów w ich dążeniach i robi to, co robić powinna. - To, co w 2006 roku zrobił prezydent Lech Kaczyński rozmawiając dwa razy, przed i po wyborach, z ówczesnym kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki Aleksandrem Milinkiewiczem. Rozmawiał z nim i jednocześnie dawał wyraz temu, że Białoruski naród ma prawo podjąć sam decyzję o swoich losach - stwierdził.

Morawiecki przypomniał, że Polacy z lat 80. znają z własnego doświadczenia te przeżycia, które stają się udziałem Białorusinów: strach o życie najbliższych.

Polska, przekonywał premier, pomaga Białorusi w sposób konkretny: rannym i torturowanym przekazuje pomoc materialną czy humanitarną, ale też pomaga im przekazując światu prawdę o tym, co się dzieje na Białorusi.

Dziś o 9 w kancelarii Premiera odbędzie się spotkanie Morawieckiego ze Swiatłaną Cichanouską, która przybyła do Polski z dwudniową wizytą.