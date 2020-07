Tajwan ćwiczył "unicestwianie desantu wroga"

Ćwiczenia odbyły się przed głównymi, dorocznymi ćwiczeniami tajwańskiej armii w czasie, gdy aktywność wojskowa Chin wokół wyspy rośnie.

Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i nigdy nie wykluczyły użycia siły w celu odzyskania kontroli nad wyspą.

W ostatnim czasie doszło do kilku przypadków, gdy samoloty wojskowe Chin znalazły się w strefie identyfikacji tajwańskiej obrony przeciwlotniczej. W strefie tej pojawił się m.in. chiński bombowiec strategiczny zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych.

Work hard! Train hard! #ROCArmedForces prepare for #HanKuang36thExercise which is the most important exercise of the year. Chief of General Staff Adm. Huang inspected the training that involved multiple weapons, including F16, AH64E, RT2000MLRS.

Photo credit: @mna_roc pic.twitter.com/xNzrVL2wvD