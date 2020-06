Powstanie rzecznik ochrony zwierząt? KO chce przekonać Kaczyńskiego

Dokument jest już niemal gotowy i napisał go prawnik mec. Łukasz Smaga. Nowa instytucja byłaby wzorowana na rzeczniku praw obywatelskich i rzeczniku praw dziecka. – Celem byłoby skupienie w jednych rękach kompetencji rozproszonych obecnie po wielu instytucjach – mówi Piekarska.

Wyjaśnia, że nowy rzecznik reprezentowałby interesy zwierząt przed organami administracji publicznej oraz sądami. W przypadku podejrzenia niehumanitarnego traktowania zwierząt mógłby samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające albo zwrócić się o zbadanie sprawy np. do prokuratury. Dostałby też prawo rejestrowania dźwięku i obrazu w miejscach przetrzymywania zwierząt, gdzie mógłby wchodzić bez uprzedzenia.

I kompetencje rzecznika dotyczące zwierząt gospodarskich już teraz budzą największe kontrowersje. Poseł PiS Tomasz Rzymkowski mówi o „realizowaniu nowinek ideologicznych” i „próbie zachwiania odwiecznych relacji człowiek–zwierzę”. – Jestem obiema rękoma przeciw. Mamy dosyć dobre prawo, chroniące zwierzęta przed bestialstwem, i rozbudowane instytucje, np. inspekcje weterynaryjne. Pompowanie publicznych pieniędzy w kolejny urząd centralny nie me sensu – komentuje.

Czy pomysł powołania nowej instytucji odrzuci PiS? Wcale nie jest to pewne, bo Katarzyna Piekarska działa z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt. – Będę starała się umówić z nim na rozmowę o prawach zwierząt – mówi.

W dodatku to nie pierwszy raz, gdy posłanka walczy o ustanowienie nowego rzecznika. W 1998 roku złożyła projekt ustawy o rzeczniku praw dziecka, a kilka miesięcy później podobną propozycję wysłał do Sejmu ówczesny rząd AWS, co zakończyło się uchwaleniem przepisów. – Wtedy też niektórzy pukali się w czoło. Obawiali się, że dzieci będą masowo donosić na swoich rodziców. Dziś istnienia rzecznika praw dziecka niemal nikt nie kwestionuje – zauważa Piekarska.