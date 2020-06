Schetyna: Trzaskowski przedstawi program do końca tygodnia

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej był w Radiu Plus pytany jakie są, jego zdaniem, najmocniejsze punkty programu Rafała Trzaskowskiego. - Myślę, że to o czym mówi i co pokazuje w codziennej kampanii. Dobry kontakt, dobre rozumienie spraw mieszkańców, spraw samorządowych - odparł Grzegorz Schetyna. Dodał, że kandydat KO jest reprezentantem lokalnej wspólnoty samorządowej, mieszkańców i ich interesów.

Dopytywany, dlaczego do tej pory nie ma programu Rafała Trzaskowskiego, Schetyna odparł: - To trzeba pytać... On przedstawi do końca tygodnia ten program.

"Od prowadzenia bieżącej polityki jest rząd"

Dopytywany, czy skoro program Trzaskowskiego ma być oparty na programie KO to czy po ewentualnej wygranej kandydat PO będzie realizował postulat wyższych płac i niższych podatków, Grzegorz Schetyna odpowiedział: - No ale przecież wiadomo, że prezydent nie realizuje... Od prowadzenia bieżącej polityki jest rząd.

"To jak Rafał Trzaskowski będzie budował te przedszkola i żłobki" - padło pytanie. - Tak jak w Warszawie to robi - odparł Schetyna. - To kwestia pewnej inicjatywy legislacyjnej i politycznej. Dlatego ten pomysł że żłobkami, z przedszkolami jest dobry, bo on (Trzaskowski - red.) pokazał przez półtora roku prezydentury w Warszawie, że można to zrobić bardzo szybko. I można to zrobić jako program ogólnopolski - dodał.

Na uwagę, że realizacja programu bezpłatnych miejsc w żłobkach "nie udała się do końca" i nie jest tak, że każde dziecko ma zapewnione miejsce, były szef PO odparł: - Ale to jest procedura, która trwa. No kadencja trwa pięć lat. On rozpoczął to i jest duża zmiana w porównaniu do innych miast.