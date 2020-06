Morawiecki: Będą potrzebne środki na rozruszanie gospodarki

Szef polskiego rządu udał się do Czech, gdzie w Lednicach wziął udział w szczycie państw V4. Po sesji na wspólnej konferencji prasowej z premierami Czech, Słowacji i Węgier ocenił, że kryzys związany z koronawirusem uderza we wszystkie kraje Unii i powoduje, że inwestycje prywatne się "cofają". - W to miejsce powinny wejść inwestycje publiczne - infrastruktura drogowa, energetyczna, poprawa środowiska, edukacji i inne - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Poniżej dalsza część artykułu