"Nie wolno demoralizować na ulicy". Czarnek tłumaczy swe słowa o LGBT

Zdaniem posłanki Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, w ostatnim czasie z ust polityków PiS padły "haniebne słowa pod adresem setek tysięcy Polek i Polaków". - Chciałabym się do tego odnieść i zwrócić się do osób LGBT, że są w pełni normalni. Solidaryzuję się z nimi tak jak cała Lewica - oświadczyła posłanka w Polsat News. - Zrobimy wszystko, by Polska była kiedyś normalnym krajem, w którym osoby LGBT nie muszą się bać - dodała.

Na Twitterze do sprawy odniósł się też Brudziński. "Niektórym moim kolegom w ferworze ideologicznych sporów emocje odbierają zdrowy rozsądek i padają słowa, które nigdy nie powinny paść" - ocenił. Przyznając, że sam nie jest bez winy stwierdził, że zawsze stara się przeprosić, gdy zdarzy mu się przekroczyć pewne granice. "Żaden ideologiczny spór, żadne nawet szczere oburzenie nie usprawiedliwia naruszania godności i podważania prawa do szacunku innego człowieka" - zaznaczył. "To, że nie zgadzamy się z z taką czy inną 0ideologią czy afirmacją wyuzdanych postaw, nie daje nam prawa do wykluczania kogokolwiek z naszej wspólnoty narodowej" - dodał.

Czarnek: Bieganie z genitaliami na wierzchu żadnym prawem człowieka nie jest

Przemysław Czarnek został w Onecie zapytany m.in. o wypowiedź Żalka. - Poseł Jacek Żalek próbował wyjaśnić pani Kolendzie-Zaleskiej, że LGBT odnosi się do ideologii, która deprawuje, demoralizuje, relatywizując rzeczywistość i zrównując rzeczy, byty, które w sposób oczywisty równe nie są – jak chociażby małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny i związek gejów - powiedział poseł. Ocenił, że wyrzucenie polityka Porozumienia z programu to kompromitacja dla TVN oraz skandal, łamanie standardów państwa demokratycznego i wolności słowa.

Czarnek odniósł się też do swoich słów z TVP Info. Zaznaczył, iż pokazał fotografię, zrobioną w Los Angeles w zeszłym roku. - Na zdjęciu widać wyraźnie obrzydliwe sceny z centrum tego miasta – człowiek roznegliżowany, z widocznymi genitaliami, popija drinka w barze gejowskim na ulicy - powiedział. - I stwierdziłem, że to nie są ludzie normalni - dodał.

- Kiedy na ulicę wychodzi człowiek z widocznymi narządami płciowymi i wychodzi normalny człowiekiem z dzieckiem, który idzie na spacer i to widzi, to mamy to nazywać równością? Przecież to jest demoralizacja w biały dzień - mówił Czarnek. Ocenił, że spacer z dzieckiem na ulicy to prawo człowieka, natomiast "bieganie z genitaliami na wierzchu żadnym prawem człowieka nie jest".

- Każdy człowiek ma takie same prawa i wolności, ale także obowiązki względem innych. Nie wolno demoralizować na ulicy. W tym sensie ci, co tak robią, to nie są normalni ludzie - oświadczył poseł PiS.