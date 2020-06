Ukraina: Cela dla byłego prezydenta

Prokuratorzy oskarżyli byłego prezydenta o nadużycia władzy. Chodzi o sprawę Sierhia Siemoczko, którego Poroszenko w 2018 roku mianował na zastępcę szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU). Według śledczych przekroczył w ten sposób uprawnienia prezydenta i zmusił do zaakceptowania tej decyzji ówczesnego szefa SZRU Jehora Bożka (obecnie wiceszef MSZ Ukrainy). Afera wybuchła jeszcze w 2018 roku, media dotarły wtedy do wielomilionowego majątku Siemoczki i rosyjskich paszportów członków jego rodziny. Prokuratura Generalna Ukrainy domaga się aresztu dla byłego prezydenta, według ukraińskiego prawa grozi mu od siedmiu do dziesięciu lat więzienia.