Jaruzelska na liście obok neofaszytów

Ukazująca się od 1996 roku „Brunatna księga” Stowarzyszenia Nigdy Więcej to najbardziej znane opracowanie na temat przemocy ksenofobicznej w Polsce. Dokumentuje m.in. pobicia, dewastacje cmentarzy, skrajnie nacjonalistyczne manifestacje, rasistowskie wyzwiska i mowę nienawiści w mediach. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, do „Brunatnej księgi” za 2020 rok trafi Monika Jaruzelska, córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Prof. Rafał Pankowski, socjolog ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej i Collegium Civitas, przekonuje jednak, że wywiad z Braunem to niejedyny incydent. – Ostry, spektakularny zwrot Moniki Jaruzelskiej w stronę radykalnej prawicy dokonał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jest zadziwiający. Do swojego programu zaprosiła wielu liderów i propagandystów skrajnie prawicowych, głównie ze środowiska Konfederacji, którzy skwapliwie skorzystali z tej platformy do wygłoszenia poglądów antysemickich, ksenofobicznych i homofobicznych. Jaruzelska im w tym nie przeszkadzała, a wręcz wyrażała aprobatę – relacjonuje. I dodaje, że do „Brunatnej księgi” mogą jeszcze trafić fragmenty wywiadów z publicystami Stanisławem Michalkiewiczem i Rafałem Ziemkiewiczem.