Morawiecki: Prezydent potrafił w dramatycznych okolicznościach szybko reagować

- Szybkie wyjście z kryzysu wymaga znakomitej współpracy między Sejmem, prezydentem i rządem. Andrzej Duda to gwarantuje, w dramatycznych okolicznościach potrafił szybko reagować. W ciągu dwóch tygodni uruchomiliśmy we współpracy z panem prezydentem Tarcze chroniące polskich pracowników i polskie firmy. To już 90 mld złotych, które pozwoliły obronić znacznie ponad 4 mln miejsc pracy. Ile by to trwało przy prezydencie z PO? “Szybkość” działań pana Grodzkiego i jego skłonności do mrożenia ustaw, pokazują perspektywę – dodaje premier.



- Rafał Trzaskowski to krew z krwi, kość z kości Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący tej partii. To kandydat pana Budki, Schetyny i Tuska. Dlatego rzeczywiście jestem przekonany, że będzie też podążał drogą wytyczoną przez opozycję - ciągłej obstrukcji, weta dla weta, podejścia „nie bo nie” – mówi o kandydacie KO.





W rozmowie, którą przeprowadzili Cezary Szymanek i Michał Kolanko pytamy też premiera o recesję, wyjście z kryzysu, stan epidemii i stawkę wyborów prezydenckich. Pełna rozmowa w piątkowej „Rzeczpospolitej” i na RP.pl