Duda: Jeszcze oczyszczamy Polskę z zabrudzeń

- Dzisiaj jeszcze oczyszczamy Polskę z różnego rodzaju zabrudzeń, które wprowadziła tamta epoka - powiedział na antenie Radia Maryja prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do czasów sprzed 1989 r.

Andrzej Duda został przez słuchacza "Rozmów niedokończonych" zapytany, czy jako prezydent "jest w stanie przeprowadzić Polskę do końca przez czerwone morze, jako że obecnie jesteśmy w szuwarach, jeszcze nie wyszliśmy całkowicie suchą stopą".

- Dziękuję za to specyficzne porównanie, za te "szuwary" - odparł prezydent. - Mam nadzieję, że my rzeczywiście zaczynamy powoli z tych szuwarów wychodzić - dodał oceniając, że "to nie jest proces łatwy". - Proszę pamiętać, że przez całe lata, dziesięciolecia, od II wojny światowej do 1989 roku w Polsce był określony ustrój i była dominacja sowiecka, która powodowała, że Polska nie była państwem ani w pełni niepodległym, ani w pełni suwerennym, a władze były narzucone z Moskwy - mówił prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że byli "określeni ludzie", którzy przez dziesięciolecia byli beneficjentami tamtego systemu. - I nie było tak, że 1989 rok tutaj spowodował nagłą zmianę, to doskonale wiemy - stwierdził. - My cały czas dzisiaj jeszcze oczyszczamy Polskę z różnego rodzaju zabrudzeń, które wprowadziła tamta epoka - oświadczył. Wspominając o wszystkich nieszczęściach, "które na nas spadły" prezydent powiedział, że "do dzisiaj my leczymy różnego rodzaju rany i chcemy, żeby one się zabliźniły, do dzisiaj prostujemy różnego rodzaju ścieżki". - Ale ja wierzę w to, że przez to, że następuje też wymiana pokoleniowa, Polska jest krajem, który w coraz większym stopniu rzeczywiście dzisiaj jest nowoczesnym krajem demokratycznym - dodał.