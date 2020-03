Platforma Obywatelska chce zmienić "tarczę" w "tamę"

Jedna z poprawek do ustawy będzie zapis dotyczący powszechności testów dla obywateli, którzy mają objawy lub są narażeni na zakażenie. PO chce wysłać tak zmodyfikowna ustawę do Sejmu, szykowane są też poprawki dotyczące spraw gospodarczych. Inne partie opozycyjne też szykują poprawki. - W ten sposób zmusimy PiS do dokonania wyboru, który może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Polaków, zwłaszcza lekarzy. Gdyby w Senacie powstała nowa ustawa, to PiS w Sejmie mógłby dopisać do niej wszystko co chce. W przypadku naszego planu takiego ryzyka nie ma - mówi nasz rozmówca z PO. I dodaje, że autorzy pomysłu z nowa ustawa zapomnieli chyba, że ustawa wychodząca z Senatu jest do pełnej zmiany przez Sejm.

