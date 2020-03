Lempart: Hołownia idzie z planem wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji

- Nam podpadł, radośnie otwierając biuro we Wrocławiu, miejscu, w którym narodził się Strajk Kobiet. Czego się u nas spodziewał, on, zwolennik całkowitego zakazu aborcji? Kwiatów i czerwonego dywanu? Ale podpadł nie tylko nam, podpadł chyba wszystkim - powiedziała w rozmowie z Onetem Marta Lempart, odnosząc się do dziennikarza, kandydata na prezydenta Szymona Hołowni.

Według Lempart, Szymon Hołownia "podpadł" "wiciem się" w sprawie pigułki "dzień po".

W piątek Hołownia napisał na Twitterze, że po swej wypowiedzi na temat pigułki "dzień po" otrzymał kilkadziesiąt "ważnych listów". "Niezależnie od prywatnych poglądów podpisałbym ustawę, tak regulującą tę sprawę: do 18 roku życia: pigułka na receptę, dorosłe kobiety decydują same, państwo dba o informację o działaniu, przeciwwskazaniach, etc." - zadeklarował.

- Hołownia pogrążył się dodatkowo, przyznając po całej awanturze, że w kwestii pigułki „po” jest tam, gdzie były minister Radziwiłł, który nie podałby jej zgwałconej dziewczynce. To jest jednak, mimo wszystko, niuans - stwierdziła liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Według niej, Hołownia idzie do polityki "z planem wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji". - W 2018 r., kiedy udało nam się powstrzymać zakaz aborcji z przyczyn embriopatologicznych, który stanowi 99 proc. aborcji, był wściekły, że wygrałyśmy i mówił o tym publicznie. Dla nas jest śmiertelnie niebezpieczny, bo stosuje manipulacje i przekłamania - dodała.

- Najgorsze jest jednak to, co Szymon Hołownia sam przyznaje, że jeśli zostanie prezydentem, to będzie wetował ustawy niezgodne z wyznawaną przez niego religią, wyłącznie z tego powodu - powiedziała Lempart."

Według niej, sprawa aborcji to idealny "papierek lakmusowy w stosunku do kobiet", ponieważ "pokazuje, ile są warci kandydaci, kogo reprezentują i kogo się tak naprawdę boją". - Podpowiadam – Kościoła - stwierdziła Lempart.