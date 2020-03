Masowa epidemia koronawirusa? Rząd Johnsona przedstawił plan

Plan przewiduje, że w szczytowym momencie masowej epidemii co piąty zatrudniony w Wielkiej Brytanii mógłby być niezdolny do pracy, dotyczyłoby to też funkcjonariuszy publicznych. W związku z tym policja mogłaby się zajmować tylko najpoważniejszymi przestępstwami i utrzymywaniem porządku publicznego. W razie potrzeby mogłoby jej pomagać wojsko.

Również służba zdrowia koncentrowałaby się na walce z epidemią. Wykonywane byłyby tylko pilne zabiegi i operacje, pozostałe zostałyby odłożone. Hospitalizowani musieliby się liczyć z koniecznością szybszego niż zazwyczaj opuszczania szpitali w celu zwolnienia łóżek dla dotkniętych epidemią.

Rządowy plan dopuszcza także wprowadzanie w życie strategii "oddzielania" obywateli od siebie, w tym zamykania szkół, zachęcania do pracy z domu oraz ograniczania liczby zebrań publicznych.

Rząd Borisa Johnsona zapewnił, że Wielka Brytania posiada niezbędne zapasy leków i strojów ochronnych dla pracowników służby zdrowia.

Ministrowie nie przedstawili spodziewanej w przypadku masowej epidemii śmiertelności. Doniesienia o sugerowanym najczarniejszym scenariuszu mówią o 80 proc. zarażonych obywateli i ok. 500 tys. zgonów.

Przy powszechnej epidemii nie przewiduje się wprowadzania ograniczeń przemieszczania się obywateli na terenie kraju, ponieważ, jak mówił główny doradca rządu ds. nauki sir Patrick Vallance, nie miałoby to już znaczenia.