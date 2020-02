Kaleta: Nie toczy się wojna służb

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali przeszukań w mieszkaniach prywatnych szeregu osób, firmach oraz pomieszczeniach służbowych mieszczących się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Wywołało to protest prezesa NIK Mariana Banasia.

Gdy agenci CBA byli w NIK okazało się, że pracownicy NIK prowadzą kontrolę w siedzibie Prokuratury Krajowej. Wizyta kontrolerów była uzgodniona w zeszłym tygodniu.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta pytany o sprawę w RMF FM ocenił, że "nie toczy się wojna służb". - Prowadzone jest śledztwo i są prowadzone czynności - dodał.

Odnosząc się do informacji, że przeszukania miały miejsce w 20 miejscach, poseł klubu PiS powiedział, że jeśli spojrzeć na liczbę opublikowanych w ostatnim półroczu artykułów prasowych dotyczących majątku Mariana Banasia, "można by stwierdzić, że media same wykreowały tego rodzaju skalę jego sytuacji".

Według Kalety, przeszukania spowodowane są tym, że "sprawa dotyczy jednego z najważniejszych urzędników w państwie i wątpliwości wokół niego narastających, co do których wyjaśnienia są oczekiwania opinii publicznej, mediów". - Ale przede wszystkim instytucja, którą kieruje, jest instytucją konstytucyjną, zatem nie może być wątpliwości wokół osoby, która tą instytucją zarządza - zaznaczył polityk.