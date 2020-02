Uzbekistan: pół miliarda dolarów za wolność Gulnary Karimowej

„Jestem gotowa zrezygnować z wszelkich pretensji do środków pieniężnych – jedynych, jakie zostały naszej rodzinie i zamrożonych na kontach w Szwajcarii – w zamian za „uproszczoną procedurę zamknięcia sprawy”, to znaczy bez publicznego są i z przekazaniem na rzecz państwa 686 mln dolarów” – napisała w liście do obecnego prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijejewa. Fotografie pisma umieściła na swoim koncie w Instagramie jej córka Iman.

Córka pierwszego prezydenta kraju Islama Karimowa, zwana niegdyś „Księżniczką Wschodu”, od 2015 roku jest pozbawiona wolności. Najpierw, jeszcze za życia ojca została zamknięta w areszcie domowym z powodu hulaszczego trybu życia i wymuszania łapówek od zagranicznych inwestorów w Uzbekistanie – co doprowadziło do wysłania za nią amerykańskiego listu gończego. W 2015 roku Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) szacował, że tylko od skandynawskich i rosyjskich firm telekomunikacyjnych Gulnara dostała ponad miliard dolarów łapówek.