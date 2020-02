Gowin: Duda nie antagonizował Polaków

– Prezydent jest ostatnią osobą, której można by zarzucać, że przez ostatnie 5 lat antagonizowała Polaków. Prezydent reprezentuje wysokie standardy, jeśli chodzi o kulturę polityczną. Co do standardów całej naszej polityki, to mówię krytycznie i samokrytycznie, ale zrobiliśmy bardzo dużo – nie mówię tu tylko o całej ostatniej kadencji, ale i od wielu lat – by polskie społeczeństwo było bardziej podzielone, bardziej niż wymagają tego standardy demokracji. Bardzo liczę na to, by po zwycięstwie prezydenta Dudy, Porozumienie zakasało rękawy – te standardy które uosabia prezydent staną się powszechniejsze – mówił Gowin.

