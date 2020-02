Tomasz Siemoniak o Andrzeju Dudzie: Najgorszy prezydent po 1990 roku

- To była prezydentura partyjna i pan Duda nie potrafił wyjść z tej roli - stwierdził w programie „Onet Rano” Tomasz Siemoniak. - To najgorszy prezydent po 1990 roku - dodał. Jak podkreślił, jego zdaniem, Andrzej Duda jest „więźniem milionów Prawa i Sprawiedliwości”.

Tomasz Siemoniak wypowiedział się także na temat wyborów na szefa Platformy Obywatelskiej, które wygrał Borys Budka. - Jestem rozczarowany, walczyłem o zwycięstwo. Wykonałem ogromną pracę z moimi koleżankami i kolegami, którzy mnie wspierali. Walczyłem po to, żeby wygrać - powiedział Siemoniak. - Natomiast ta przegrana nie jest jednak taka, by się załamywać - dodał. - Tym bardziej, że ze zwycięzcą, Borysem Budką, doskonale się znamy i on publicznie powiedział, że chce, bym z nim pracował, bym pozostał wiceprzewodniczącym. Ja wyciągam wnioski i zwracam uwagę na własne błędy - podkreślił.