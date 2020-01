Nieoficjalnie: Borys Budka wygrał wybory na szefa Platformy Obywatelskiej

Dotychczasowy przewodniczący Platformy nie stanął do walki o reelekcję .

W szranki o schedę po nim stanęło sześcioro kandydatów. Dwoje - europoseł Bartosz Arłukowicz i posłanka Joanna Mucha - wycofało się przed głosowaniem.

W sobotę ok. 9,4 tys. uprawnionych do głosowania członków Platformy wybierało spośród czterech osób. O fotel szefa partii ubiegali się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, senator Bogdan Zdrojewski i poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Głosować należało osobiście w jednej ze 190 powiatowych komisji wyborczych, czynnych od godz. 10 do 18.

Wkrótce po zakończeniu głosowania zaczęły spływać pierwsze nieoficjalne jeszcze wyniki, z których wynikało, że Borys Budka przekroczył wymagany regulaminem próg 50 proc. głosów i tym samym będzie nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.

Przed ogłoszeniem wyników szef klubu PO podziękował na Twitterze za zaufanie i "każdy głos". "Razem będziemy wygrywać! Dla Polski, dla Europy" - dodał.

Ustępujący szef partii Grzegorz Schetyna przekazał Budce gratulacje "dla nowego przewodniczącego PO". Napisał na Twitterze, że najważniejsze zadanie stojące teraz przed Platformą to zwycięstwo wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich.