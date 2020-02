Szwajcarzy poparli zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Dotąd szwajcarskie prawo zakazywało dyskryminacji z powodów rasowych, religijnych i etnicznych. Minister sprawiedliwości Karin Keller-Sutter powiedziała, że będąca przedmiotem referendum poprawka jedynie potwierdza zapis w konstytucji, która od 2000 r. zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Minister nie zgodziła się z zarzutami, że nowe prawo ograniczy swobodę wypowiedzi.

- Nikt nie ma powodu do obaw, tak długo, jak będzie odnosił się do innych z szacunkiem - zadeklarowała. Wyraziła przekonanie, że skutkiem referendum nie będzie napływ wielu spraw do sądów.

Przeciwnicy rozszerzania przepisów antydyskryminacyjnych, którzy doprowadzili do przeprowadzenia referendum, zapowiedzieli walkę z ewentualnymi przyszłymi poprawkami obejmującymi kolejne mniejszości społeczne.

- Będziemy uważnie przyglądali się wprowadzaniu w życie tego prawa - powiedział David Trachsel z komitetu referendalnego. - Chcemy mieć pewność, że wolność słowa będzie gwarantowana - dodał.

Zwolennicy głosowanej w niedzielę poprawki uznali wyniki referendum za "jasny sygnał przeciw nienawiści".