Przedstawiciel KE w Polsce: Komisja Europejska jest ogromnie zaniepokojona

Spotkanie trwało około 20 minut. Jak skomentował Marek Prawda, "rozmowa była rzeczowa i normalna". - Komisja Europejska, co nie jest tajemnicą, jest ogromnie zaniepokojona tym wszystkim, co dzieje się w zakresie praworządności. Komisja Europejska jest wspólnotą prawa i nie może nie reagować na zagrożenia dla sędziów. Ma dobrze znane stanowisko, i ja to stanowisko przedstawiłem panu ministrowi Jabłońskiemu" - powiedział Marek Prawda, wychodząc ze spotkania w MSZ.

Rozmawiano także o programie wizyty komisarz UE Very Jourowej w Polsce. - To jest pierwsza wizyta komisarz Jourovej w Polsce i bardzo by nam zależało, żeby elementem spotkania było kontynuowanie szczerego dialogu - dodał Marek Prawda.

- Wczoraj rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że jeden z organów polskiego sądownictwa jest organem, którego prawomocność i zdolność do efektywnej ochrony konstytucyjnej została poważnie podważona. Traktujemy tę wypowiedź jako bardzo poważną niekonsekwencję i stosowanie podwójnych standardów w stosunku do tego, jakie oczekiwania stawiane są wobec Polski, a jakie standardy komisja stosuje do samej siebie. Oczekujemy, że sama komisja będzie tych standardów przestrzegała - powiedział po spoktaniu wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński.