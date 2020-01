Turcja przygotowuje się na silne trzęsienie ziemi w Stambule

Ekipy ratunkowe wciąż poszukują ofiar w gruzach zawalonych budynków. Z danych przekazanych przez turecką agencję ds. katastrof i zarządzania kryzysowego wynika, że na skutek kataklizmu obrażenia odniosło ponad 1600 osób. W szpitalach przebywa 86 rannych, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Spod gruzów zdołano uratować kilkadziesiąt osób. Jedna z zasypanych kobiet była uwięziona przez 17 godzin.

Władze ostrzegły mieszkańców uszkodzonych budynków, by z uwagi na ryzyko zawalenia i wstrząsów wtórnych nie wracali do domów. Rano temperatura w w regionie wynosiła -6 stopni C. Szef tureckiego MSW Suleyman Soylu obiecał w imieniu rządu pomoc finansową dla poszkodowanych oraz budowę ok. tysiąca domów dla dotkniętych trzęsieniem.

Minister powiedział też, że władze opracowują scenariusz działań na wypadek silnego trzęsienia ziemi w Stambule. - Spodziewamy się trzęsienia o magnitudzie 7,5. Poważnie przygotowujemy się na taki wypadek - stwierdził.

Dodał, że po wrześniowym trzęsieniu o magnitudzie 5,8 w Stambule agencje rządowe koordynowały regularne spotkania 28 grup roboczych dotyczące ewentualnego kataklizmu. - To całościowe studium, obejmujące szeroki zakres tematów - od ochrony skarbów kultury narodowej zgromadzonych w pałacu Topkapi po sprawy potrzeb mieszkańców - wyjaśnił Soylu.