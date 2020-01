Silne trzęsienie ziemi w Turcji adobestock

Trzęsienie ziemi o sile ok. 6,8 magnitudy nawiedziło turecką prowincję Elazig we wschodniej Anatolii. Wstrząsy były tak silne, że odczuwano je także w Iraku, Syrii, Libanie i Izraelu. Zginęło co najmniej 5 osób.