Dodatkowe siły USA trafią na Bliski Wschód. 750 żołnierzy leci do Iraku

Ok. 750 żołnierzy ma bezzwłocznie trafić do Iraku. Szef Pentagonu dodał, że w ciągu najbliższych dni dodatkowe siły z IRF zostaną przygotowane do wysłania na Bliski Wschód.

Decyzja ma związek z protestami przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. Od wtorku przed budynkiem gromadziły się tłumy protestujące przeciw amerykańskim nalotom na cele milicji Kataib Hezbollah w Iraku i w Syrii.

Żołnierze USA obserwujący rozwój sytuacji wokół ambasady Stanów Zjednoczonych w Iraku. Fotografia z 31 grudnia

AFP