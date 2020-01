Hiszpania: Pierwszy od czterech dekad rząd koalicyjny. Sanchez dzieli Katalończyków

Wtorkowe głosowanie oznacza duży sukces Madrytu w rozgrywce z katalońskim secesjonizmem. Doszło bowiem do spektakularnego podziału nacjonalistów z Katalonii: prawicowa Junts per Catalunya byłego przewodniczącego katalońskiego rządu regionalnego Carlesa Puigdemonta, inaczej niż ER, głosowała przeciwko rządowi Sancheza.

Hiszpania wyszła z frankistowskiej dyktatury tak podzielona, że do tej pory odwołująca się do tradycji republikańskiej PSOE i mająca pewne korzenie w Falandze Partia Ludowa nigdy nie utworzyły koalicji. Ostatni kryzys finansowy był jednak dla królestwa tak bolesny, że na scenie politycznej pojawiły się nowe ugrupowania, jak Podemos, liberalna Ciudadanos czy, ostatnio, skrajnie prawicowy Vox. Utworzenie w takich warunkach większościowego rządu okazało się bardzo trudne: w ostatnich czterech latach Hiszpanie czterokrotnie chodzili do urn.

W nowej ekipie Iglesias będzie wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy socjalne. To obszar, którym będzie się zajmowało trzech innych ministrów z tego ugrupowania. To stwarza potencjalne pole do starcia z PSOE, bo radykalna lewica chce odwrócić reformy rynkowe (szczególnie rynku pracy) przeprowadzone przez poprzedniego premiera, konserwatystę Mariano Rajoya, i zasadniczo rozszerzyć transfery socjalne, na co Hiszpanii nie stać.