Sejm rozpoczął debatę nad budżetem. PiS: Jest wyjątkowy

- To wyjątkowy budżet, rewelacyjny. Budżet nie tylko jest zrównoważony, ale konsekwentnie realizowana jest polityka wydatkowa. Wydatki na cele społeczne przekraczają 66 mld złotych. To m.in. 500 Plus na każde dziecko. Te programy, to jak trafnie mówił premier, rewolucja godnościowa. Te programy pozwalają godnie żyć rodzinom, emerytom, niepełnosprawnym - chwalił budżet Henryk Kowalczyk z PiS. Wcześniej w Sejmie mówiło o nim też premier Mateusz Morawiecki. - W debacie po stronie opozycji wezmą udział Izabela Leszczyna, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz. Całość debaty potrwa do wczesnego wieczora.