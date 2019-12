Sondaż: Z którym politykiem Polacy chcieliby spędzić święta?

Niewiele mnie - 11,6 proc. ankietowanych - wskazało byłego premiera i byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Ci politycy wyraźnie dystansują innych, spośród których wybierać mogli respondenci. Z Małgorzatą Kidawą-Błońską, wicemarszałkiem Sejmu i kandydatką PO na prezydenta święta gotowych byłoby spędzić 6,1 proc. ankietowanych. 5,7 proc. respondentów spędziłoby święta z premierem Mateuszem Morawieckim.

4,7 proc. ankietowanych chciałoby spędzić święta z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS.

3,7 proc. respondentów wskazało, że chciałoby spędzić święta z jednym z liderów Lewicy, politykiem Razem Adrianem Zandbergiem.

Z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem PSL i kandydatem tej partii na prezydenta, święta chciałoby spędzić 3,4 proc. ankietowanych.

2,1 proc. ankietowanych chciałoby spędzić święta z faworytem prawyborów prezydenckich w Konfederacji, Krzysztofem Bosakiem.

1,6 proc. jako osobę, z którą chcieliby spędzić święta, wskazało lidera PO Grzegorza Schetynę.

Jednocześnie niemal połowa - 48,5 proc. ankietowanych - nie chciałoby spędzić świąt z żadnym politykiem.

- Święta z Prezydentem chciałby spędzić podobny odsetek kobiet, jak i mężczyzn. Częściej niż pozostali towarzystwo głowy państwa wybrałyby osoby między 25 a 34 rokiem życia (17%), zarabiające do 1000 zł (prawie co piąta osoba) oraz osoby z miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców (15%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.