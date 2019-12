Chiny dopasują Koran i Biblię do "wartości socjalistycznych"

Choć w raportach na ten temat nie wymienia się nazw obydwu świętych ksiąg, komentatorzy są pewni, że mówiąc o "kompleksowej ocenie istniejących ksiąg klasyki religijnej" partia ma na myśli właśnie Koran i Biblię.

Mają one zostać przeanalizowane "w celu znalezienia treści, które nie odpowiadają biegowi czasów".

Te treści, które nie są zgodne z ideałami partii, zostaną albo przeredagowane, albo ponownie przetłumaczone, aby odzwierciedlały "wartości socjalistyczne".

Zamiary Chin wobec Biblii i Koranu są wiązane z prześladowaniami Ujgurów - muzułmańskiej mniejszości, jednej z 55 mniejszości religijnych żyjących na terytorium Chin.

Ich wyznawcy osadzani są w obozach internowania, których istnieniu Chiny początkowo zaprzeczały, a teraz twierdzą, że są to "ośrodki szkolenia zawodowego".

W zeszłym miesiącu "New York Times" uzyskał dostęp do 403 dokumentów, dotyczących prześladowania mniejszości religijnych w Chinach, głównie muzułmańskich. Jest wśród nich treść przemówienia prezydenta Chin Xi Jinpinga, który wzywa urzędników państwowych do "absolutnego braku litości" dla "ekstremistów".