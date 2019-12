Australia tworzy grupę specjalną ds. ingerencji Chin

Grupa miałaby m.in. koordynować poprzez agencje wywiadu - normalnie zajmujące się identyfikowaniem zagrożeń poza granicami kraju - działania policji federalnej zmierzające do zidentyfikowania i wydalenia z kraju agentów innych państw.

- Będziemy rozwijać nowe, specjalistyczne zdolności zarówno jeśli chodzi o możliwości śledcze, jak i prowadzenie samych śledztw i doprowadzanie do tego, by albo dezorganizowały one działania (agentów), albo prowadziły do postawienia aktu oskarżenia - powiedział Morrison.

- Celem tej grupy specjalnej ds. przeciwdziałania cudzoziemskiej ingerencji jest identyfikowanie jej, dezorganizowanie i stawianie zarzutów - dodał.

Morrison nie wskazał konkretnie na Chiny mówiąc o "cudzoziemskiej ingerencji, która pochodzi z wielu, wielu źródeł" i jest "rozwijającym się zagrożeniem".

Jednak stworzenie grupy specjalnej zbiega się w czasie z zeznaniami Wanga Liqianga, uciekiniera z Chin, który utrzymuje, że jest byłym funkcjonariuszem chińskiego wywiadu. Liqiang przekazał władzom Australii wiele informacji na temat skali zaangażowania chińskiego wywiadu w Australii.

Ponadto emerytowany dyrektor Australijskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Wywiadu, Duncan Lewis ostrzegał w ostatnich dniach, że Chiny chcą "przejąć" australijski system polityczny poprzez systematycznie prowadzone działania wywiadowcze.

Australijskie władze prowadzą też śledztwo w sprawie 32-letniego Bo "Nicka" Zhao, biznesmena handlującego luksusowymi samochodami, który był członkiem partii rządzącej Australią, którego chiński wywiad miał próbować pozyskać i wprowadzić do parlamentu Australii. W marcu biznesmen, który poinformował o wszystkim przedstawicieli australijskiego wywiadu, został znaleziony martwy w pokoju motelowym.