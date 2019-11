Tomasz Grodzki: Wyciągniemy wnioski, jeśli Banaś się nie stawi

O zaproszeniu przed senacką komisję mówił natomiast marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W rozmowie z TVN24 powiedział, że "senatorowie będą mieli do Mariana Banasia dużo pytań".

- Ostatecznie wygląda na to, że uprawniona do zaproszenia go do złożenia wyjaśnień będzie komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej z tego powodu, że Senat uczestniczył w procedurze wyboru pana Banasia - mówił.

- Mam nadzieję, że się stawi, bo w Senacie gwarantujemy spokój debaty i używanie języka parlamentarnego. Byłoby lepiej, gdyby się stawił. Jeżeli się nie stawi, wyciągniemy z tego wnioski - dodał.