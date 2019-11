Banaś przed komisją do spraw służb specjalnych. Jest wniosek

Członkowie komisji dodatkowo chcą, by na posiedzeniu pojawili się: minister koordynator służb specjalnych, szef ABW, szef CBA oraz komendant CBŚP.

Tematem spotkania ma być wyjaśnienie kwestii zakupu i wykorzystania kamienicy przez Mariana Banasia.

"Niejasne są odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Marian Banaś jako pracownik sfery budżetowej wszedł w posiadanie tak atrakcyjnej nieruchomości. Nie wiemy dlaczego dochodziło do drastycznego zaniżania czynszu za wynajem kamienicy. Trwające w sprawie zwanej "aferą Banasia" postępowanie z ramienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie przyniosło na razie spodziewanych efektów - było za to kilka raz przedłużane" - wyjaśniają członkowie komisji w swoim piśmie do przewodniczącego.

Jak dodał Szłapka, zgodnie z regulaminem Sejmu posiedzenie musi być zwołane w ciągu 30 dni.