Strażnicy Rewolucji: Protesty w Iranie częścią spisku

Przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nie wyjaśnił jednak kto stał za spiskiem.

W ostatnich dniach w Iranie doszło do serii demonstracji w miastach na terenie całego kraju, po tym jak władze ogłosiły 15 listopada, że cena benzyny idzie w górę dwukrotnie - z 15 tys. riali za litr do 30 tys. riali (ok. 20 centów).

Podniesiono też cenę benzyny, jaką obywatele mogą kupować na preferencyjnych warunkach - do 15 tys. riali. Obecnie po takiej cenie właściciele samochodów mogą kupić 60 litrów benzyny miesięcznie, a taksówkarze - 400 litrów.

Podwyżka cen paliwa doprowadziła do gwałtownych demonstracji połączonych z podpalaniem oddziałów banków i stacji benzynowych. Doszło też do starć protestujących z policją. W wyniku gwałtownych demonstracji w całym kraju miało zginąć od 12 do 30 osób.

Aby uporać się z protestami władze kraju wyłączyły w Iranie internet.

Iran boryka się z problemami gospodarczymi w związku z sankcjami nałożonymi na ten kraj przez USA po wypowiedzeniu w maju 2018 roku przez Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego zawartego z Iranem przez mocarstwa Zachodu. Od maja 2019 roku USA wprowadziły całkowite embargo na import ropy z Iranu.