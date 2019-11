Teksas: Republikanie wysłali Demokratom swoją strategię wyborczą

"The Dallas Morning News" nazywa zaistniałą sytuację "dziwaczną polityczną gafą". Z e-maila wysłanego na skrzynki Demokratów przez Republikanów można dowiedzieć się m.in. jak przeciwstawić się "narracji forsowanej przez Demokratów" na temat Republikanów. Strategia zawiera też harmonogram uruchamiania stron internetowych, które mają atakować poszczególnych polityków Partii Demokratycznej rywalizujących z Republikanami w wyborach (w 2020 roku USA czekają wybory prezydenckie, ale również cząstkowe wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, a także wybory do stanowych Kongresów).

Poniżej dalsza część artykułu