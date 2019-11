Tomasz Grodzki: PiS będzie miał wicemarszałka Senatu

W ubiegłym tygodniu liderzy PO, PSL i Lewicy - Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz podjęli wspólną decyzję dotyczącą wyboru prezydium Senatu.

Kandydatem opozycji na marszałka Senatu został prof. Tomasz Grodzki. Opozycja ustaliła też kandydatów na wicemarszałków.

- Nie będziemy powielać zachowań PiS. Jeżeli ja będę marszałkiem Senatu, to PiS będzie miał swojego wicemarszałka - powiedział senator w rozmowie z Polsat News.

Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość próbowało przekonać do siebie kilku senatorów, by zdobyć w izbie większość. - Nie ulega wątpliwości, że co najmniej kilku z nich otrzymało jakieś propozycje. Zdecydowanie odmówili takiej korupcji politycznej. To jest przekupstwo - ocenił.