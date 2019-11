Krzysztof Bosak do Joanny Scheuring-Wielgus: Hańbi pani mandat posła

Scheuring-Wielgus w odpowiedzi zaznaczyła, że kontrmanifestacja była spokojna. - Stali grzecznie, cicho i nic nie robili. Gdybym ja była prezydentką Warszawy, rozwiązałabym Marsz Niepodległości - stwierdziła. - Zakłócał on porządek publiczny, uczestnicy używali tysięcy rac. To zagrażało bezpieczeństwu ludzi - podkreśliła i dodała, że spotkała się z falą hejtu ze strony uczestników manifestacji narodowców.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, to, że działacze opozycji ulicznej i Joanna Scheuring-Wielgus byli obrażani to ich wina. - Ja również użyłbym słów ostrych, gdyby pani tarasowała mi przejście. Jeżeli nie docierało do pani po dobroci, nie dziwię się, że ktoś przeklął. Próbowaliście sprowokować awanturę, podobnie jak rok temu, ale mieliście pecha, nikt was nie uderzył. Nie musi pani się pchać tam, gdzie pani nie chcą. Hańbi pani mandat posła - ocenił polityk Konfederacji.