Sławomir Nitras o sytuacji w Senacie: Zaczynają się brzydkie gry

- Z bardzo wielkim smutkiem słucham zapowiedzi Terleckiego, który powiedział, że Sejm wstrzyma się z wyborem wicemarszałków, żeby zobaczyć, co się stanie w Senacie. To jest bardzo zła zapowiedź - powiedział w programie „Onet Rano” Sławomir Nitras. - Proszę zwrócić uwagę, że to pan prezydent zdecydował, o której jest Sejm. Sejm jest pierwszy, więc powinien najpierw wybrać, a nie czekać będzie, co się stanie w Senacie. Zaczynają się brzydkie gry - dodał. - Jeżeli PiS zacznie w ten sposób, że wstrzyma wybór wicemarszałków, to trudno mówić o jakimś nowym początku.

Poniżej dalsza część artykułu