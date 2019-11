Paweł Kowal o Antonim Macierewiczu: Nie słynie jako gołąbek pokoju

Dziś odbywa się pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. W izbie wyższej opozycja ma większość i wszystko wskazuje na to, że będzie miała także swojego marszałka. Tomasz Grodzki, którego wytypowano na to stanowisko, przestrzegał jednak, że „będzie spokojny dopiero po głosowaniach". W rozmowie z TOK FM Paweł Kowal przyznał, że nie sądzi, żeby w układzie sił coś miało się zmienić. - Wydaje mi się, że szczęśliwie dla Polski składa się tak, że Senat będzie w rękach opozycji - zaznaczył - Myślę, że to przywróci trochę powagi parlamentowi - dodał.

