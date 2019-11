Krzysztof Kwiatkowski: Ilość zajęć pozalekcyjnych dramatycznie spadła

- Są one adresowane do dwóch grup dzieci: tych, które sobie nie radzą i tych, które są szczególnie uzdolnione. Niestety ilość tych zajęć dramatycznie spadła. Dzieci wychodzą ze szkoły dużo później niż przed zmianami, które były teraz wprowadzone - powiedział w programie „Onet Rano” Krzysztof Kwiatkowski. - Wszędzie tam, gdzie państwo musi się wykazać umiejętnością organizacji, to niestety w większości wypadków nie zdaje egzaminów. Polska służba zdrowia na 28 państw UE jest w ostatniej trójce, jeżeli chodzi o przekazywanie pieniędzy ze środków publicznych. Za to jesteśmy na samym czele tej listy, jeżeli popatrzymy, ile każdy z nas prywatnie dokłada do opieki medycznej. Ta drabinka powinna wyglądać odwrotnie - dodał były szef `NIK.

