Prof. Popiela kontra marszałek Grodzki. Rektor US kieruje sprawę do rzecznika dyscyplinarnego

Prof. Popiela w dalszych wpisach na Facebooku dodała, że prof. Grodzki to wybitny torakochirurg, który pomógł jej mamie. "Dzięki niemu miała łatwiejszą śmierć i za to jestem wdzięczna. Napisałam to, co napisałam, bo objął wielką godność w Polsce, a to wymaga etyki na najwyższym poziomie" - oświadczyła. Zadeklarowała, że chętnie przeprosi, jeśli przez pomyłkę nie otrzymała potwierdzenia wpłaty od fundacji. "Prawda nas wyzwoli, jak mówił nasz Papież Jan Paweł II. Bardzo w to wierzę" - stwierdziła.

"Liczę na wyjaśnienia Pana Marszałka. Jeśli dokumentacja fundacji jest OK to chętnie przeproszę" - dodała na Twitterze.

W kolejnym wpisie stwierdziła, że "jest słowo przeciwko słowu". "Wiele lat minęło. Sprawa pozostaje w sumieniu Pana Marszałka i moim. Bóg rozsądzi jak przyjdzie na nas pora" - napisała.