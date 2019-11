Siemoniak: Macierewicz skrzywdził wielu ludzi w MON i służbach Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak skomentował decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który wyznaczył Antoniego Macierewicza do roli marszałka seniora Sejmu. - Macierewicz to nie postać, jak Gargamel, z której można się pośmiać, bo opowiada głupoty. To człowiek, który skrzywdził realnie wiele ludzi w ministerstwie obrony i służbach. Degradował, wyrzucał, obrażał – powiedział w programie „Onet Rano”.