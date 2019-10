Najpierw eksszefowa Narodowego Banku Ukrainy (NBU) Waleria Hontarewa została w sierpniu potrącona przez samochód w Londynie i wylądowała w szpitalu. W Kijowie spłonął samochód jej syna, a 17 września spalono jej dom w podkijowskiej miejscowości Horenicze. To strzeżona miejscowość, która znajduje się pod całodobową obserwacją kamer. Mieszkają tam przedstawiciele szeroko rozumianej ukraińskiej elity. Mimo to policja do dzisiaj nie znalazła podpalaczy i nie wskazała winnych.

To ta stacja pokazała Ukraińcom kilkadziesiąt odcinków słynnego serialu „Sługa Narodu”, Zełenski zagrał w nim zwykłego nauczyciela historii, który przypadkowo został prezydentem. Nikt w Kijowie nie ma wątpliwości, że ta rola otworzyła mu drzwi do prezydentury.

– To negatywnie wpływa na klimat inwestycyjny na Ukrainie – mówił.

Kołomojskiemu chór się spodobał, zareagował błyskawicznie. – To smutne, że minister gospodarki jest debilem. Powinien natychmiast podać się do dymisji – powiedział w rozmowie ze stacją Nastojaszczeje Wremia (czas teraźniejszy). Suchej nitki nie pozostawił też na byłej szefowej NBU, która od początku sugerowała, że to on stoi za spaleniem jej domu.