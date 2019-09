Chiny mogą jeszcze podzielić los ZSRR

W 2010 r. Chiny stały się drugą gospodarką świata, jeśli brać pod uwagę bieżący kurs walutowy juana a pierwszą (od 2014 r.), gdyby uwzględnić jego realną moc nabywczą. Jeśli przyjąć tą ostatnią metodologię, dochód przeciętnego Chińczyka jest już tylko 3,5 razy niższy, niż Amerykanina. Pekin podtrzymuje, że w minionych 70 latach udało się wyrwać z nędzy 750 mln osób, a 400 mln zalicza się do klasy średniej, która dziś kupuje 1/3 luksusowych dóbr świata. W historii ludzkości to sukces bez precedensu.

A jednak do oglądania na żywo wtorkowej defilady dopuszczeni zostaną tylko nieliczni: reżim najwyraźniej nie czuje się pewnie. Na ten sam dzień ruchy demokratyczne zapowiedziały wielką manifestację przeciw dyktaturze w Hongkongu. W niedzielę w byłej brytyjskiej kolonii doszło do brutalnych starć, w stronę policji poleciały koktajle Mołotowa i kamienie, siły porządkowe odpowiedziały gazem łzawiącym i niebieska farbą aby zidentyfikować buntowników. To, co było protestem przeciw ustawie zezwalającej na ekstradycję do kontynentalnych Chin osób oskarżonych w autonomicznej enklawie przekształciło się w ruch na rzecz swobody, obalenia dyktatorskiego reżimu.

Xi od przeszło czterech miesięcy powstrzymuje się jednak z pacyfikacją Hongkongu nie tylko dlatego, że to kluczowe centrum finansowe kraju, gdzie swoje aktywa zdeponowało wielu członków komunistycznej elity. Brutalna akcja z pewnością doprowadziłaby do dalszego zaostrzenia wojny handlowej z Ameryką. A na to Chiny, których wzrost po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat spadł poniżej 6 proc. i jest już porównywalny z Polską (choć nasz kraj pozostaje dwukrotnie bogatszy), pozwolić sobie nie mogą. Obok represji władza Partii Komunistycznej opiera się bowiem na niepisanej umowie z ludnością, która toleruje brak swobody w zamian za szybki wzrost poziom życia.

Czy bez tego drugiego elementu ChRL czeka los ZSRR?

- Xi zniósł ograniczenie w dopuszczalnej długości sprawowania funkcji przywódcy kraju, który wprowadził Deng Xiaoping aby nie powtórzył się kult jednostki z czasów Mao. Może rządzić dożywotnio. Wzorem Mao zaostrza aparat represji. W tym tkwi jednak fundamentalny błąd, bo Chiny zaczęły się rozwijać dopiero od początku lat osiemdziesiątych, po śmierci Mao. W tym sensie obchody 70. rocznicy powstania Chin Ludowych są oparte na wielkim kłamstwie - mówi generał Spalding.