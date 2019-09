Poseł o sprawie Banasia: Problemy rozmywają się w szumie

Mordak, komentując decyzję Banasia, który w związku z niejasnościami w kwestii kamienicy w Krakowie, która do niedawna należała do niego, postanowił udać się na bezpłatny urlop stwierdził, że "w jego przekonaniu nie rozwiązuje to problemu".

- Jeśli PiS nie boi się konsekwencji związanych z tą aferą, to nie powinno mieć problemu z szybkim wyjaśnieniem tej sprawy. CBA to służba podlegająca rządowi PiS - podkreślił poseł.

Mordak ubolewał też nad tym, że w Polsce "brakuje poważnej dyskusji o tym jaką rolę powinny pełnić służby w Polsce".

- Jeżeli nie ma poważnej dyskusji o poważnych problemach, to poważne problemy rozmywają się w szumie informacyjnym, który do nas dociera. Dla obywateli ważniejsze jest to, że mamy przekaz, że ktoś znów dostanie 500plus. Poważne problemy rozmywają się w tym co jest nam pokazywane - mówił.